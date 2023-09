Prezydent Inowrocławia mówi dlaczego będzie walczyć o mandat senatora RP

Spotkanie z dziennikarzami zostało zorganizowane pod inowrocławskim ratuszem. Obok Ryszarda Brejzy uczestniczyli w nim zastępcy prezydenta Wojciech Piniewski i Ewa Koman, przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia Tomasz Marcinkowski oraz grupa radnych Porozumienia Samorządowego i Platformy Obywatelskiej.

Brejza odpowiedział, na zarzuty opozycji, która jego kandydaturę na senatora nazywa ucieczką z miasta.

- Ja nie wyjeżdżam z Inowrocławia. Tu się urodziłem, i tu prawdopodobnie ostanie swoje lata spędzę. Ja tutaj będę dalej. A gdyby ktoś z was zapytał: A co z kolejnym prezydentem? A co później? Przecież za pół roku będą wybory samorządowe? Odpowiem, bo takie pytania padają trakcie spotkań już w tej chwili. W Inowrocławiu mamy wspaniałą grupę radnych na czele z przewodniczącym Tomaszem Marcinkowski. Od wielu kadencji kieruje radą. Mam wspaniałych zastępców Wojciecha Piniewskiego i Ewę Koman, od lat wprowadzonych w sprawy samorządu. To ludzie, do których można mieć zaufanie. I mamy innych zaangażowanych mieszkańców. Ustalenia dotyczące wyborów samorządowych z pewnością zapadną w sposób demokratycznych po spotkaniach Porozumienia Samorządowego, które reprezentuję i ugrupowań, które mnie wspierają w wyborach. Ja nie pozostawię mieszkańców Inowrocławia samych sobie. Ja i moja rodzina chcemy mieszkać w przyszłości w mieście rozwijającym się i o tym pragnę państwa serdecznie zapewnić - komentował kandydat na senatora. I dodawał: - Kandyduję dlatego, żeby zapewnić mieszkańcom Inowrocławia dalszą możliwość rozwoju miasta.