Proces wyborczy. Paweł Napolski, kandydat na radnego kontra Marek Nowak, kandydat na prezydenta Grudziądza. O co poszło?

Marek Nowak, kandydat na prezydenta Grudziądza z ramienia KW Nowa Droga. Czas Grudziądza pozwał Pawła Napolskiego, kandydata na radnego Grudziądza z Koalicji Obywatelskiej za wypowiedź w czasie programu publicystycznego na antenie lokalnej telewizji poświęconego blokom wyborczym w Grudziądzu. Sąd Okręgowy w Toruniu wniosek Nowaka oddalił!

Paweł Napolski został pozwany za słowa: " Pan Marek Nowak w mojej ocenie dzieli. To widać jak tutaj podzielił te dwa bloki pis-owskie. Bo jeden blok to Komitet Prawo i Sprawiedliwość, drugi blok PiS-u w naszym mieście to Czas Grudziądza ".

Marek Nowak we wniosku uzasadniał: "Powyższe stwierdzenie jest nieprawdziwe i miało na celu zdyskredytowanie Marka Nowaka i KWW Nowa Droga. Czas Grudziądza w opinii wyborców. Czas Grudziądza nie jest drugim blokiem PiS w Grudziądzu, a Napolski w ocenie Nowaka, podnieść miał ten "zrzut" rozmyślnie i wyłącznie w celu postawienia Nowaka w negatywnym świetle, a tym samym uzyskać lepszy wynik wyborczy dla siebie (...) Żaden z kandydatów KWW Nowa Droga. Czas Grudziądza nie jest członkiem PiS".

Nowak domagał się od Pawła Napolskiego, aby:

zakazać mu rozpowszechniania nieprawdziwych informacji że KWW Nowa Droga. Czas Grudziądza jest drugim blokiem PiS w Grudziądzu

nakazać mu sprostowanie ww. informacji w formie ogłoszenia w Grudziądzkim Serwisie Informacyjnym TV SM

nakazać mu wpłacenie 10 tys. zł na rzecz Kampanii Przeciw Homofobii

Paweł Napolski w odpowiedzi na wniosek Nowaka stwierdził, że jego wypowiedź była oceną i nie była nieprawdziwa.

Sąd Okręgowy w Toruniu wniosek Marka Nowaka oddalił

W uzasadnieniu sąd podniósł m. in. to że Marek Nowak nie brał udziału w programie "Uwagi warte" TV SM gdy padła sporna wypowiedź. Okazuje się nawet, co ustalił sąd że Marek Nowak nie oglądał w całości programu, a tylko jego fragmenty, a także nie obejrzał później materiału, który złożył do sądu na pendrive!

Czytamy w uzasadnieniu sądu m. in. "(...) To nie Marek Nowak przygotował materiał na pendrive. Przygotował mu to mecenas. Nie oglądał tego później" (...).

W ocenie sądu wypowiedź Pawła Napolskiego podczas emisji programu spełnia kryterium wypowiedzi publicznej i miała bezpośredni związek z wyborami jako element szeroko rozumianej kampanii wyborczej.

Sąd odniósł się też, do stwierdzenia Marka Nowaka jakoby słowa Pawła Napolskiego miały być próbą jego zdyskredytowania: "Stwierdzić należy, iż to co jedni mogą uznać za wadę, to dla innych może być to zaletą. (...) Nie jest też zrozumiałe, dlaczego Paweł Napolski przez takie stwierdzenie miałby uzyskać lepszy wynik wyborczy dla siebie, gdyż jest kandydatem na radnego a nie prezydenta. (...) "

Sąd: "Mieliśmy do czynienia z oceną, a nie opisem faktów"

Zdaniem sądu Marek Nowak nie wykazał, że kwestionowana przez niego wypowiedź Napolskiego zawiera informacje niezgodne z prawdą. Kluczowe jak zaznacza sąd było to, że " mieliśmy do czynienia z oceną, a nie opisem faktów ".

Marek Nowak w Sądzie Okręgowym w Toruniu sprawę w trybie wyborczym przegrał. Dodajmy, że nawet podczas prezentacji KWW Nowa Droga. Czas Grudziądza kandydatów do rady miejskiej i Marka Nowaka pretendenta do urzędu prezydenta Grudziądza, sam Marek Nowak zwracał się o poparcie jego kandydatury do PiS-u.

To nie jedyny proces wyborczy jaki mieli ze sobą kandydaci z Grudziądza. Kolejnym gdzie również spotkali się przedstawiciele tych samych komitetów czyli KO i Czasu Grudziądza i także wygrał sprawę kandydat KO szeroko piszemy w poniższym artykule:

