Prof. Aleksander Nalaskowski został ukarany przez UMK Toruń za krytykę parad równości. TVP Bydgoszcz wyemituje reportaż na ten temat

Przypomnijmy, że o wszczęcie postępowania w sprawie prof. Nalaskowskiego wystąpiły Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii "Otwarta Rzeczpospolita" oraz stowarzyszenie na rzecz lesbijek, gejów, osób biseksualnych, osób transpłciowych oraz osób queer "Pracownia Różnorodności".

Rektor UMK postanowił zawiesić prof. Nalaskowskiego w wykonywaniu obowiązków nauczyciela akademickiego, ale po kilku dniach tę decyzję cofnął. Sprawę przekazał rzecznikowi dyscyplinarnemu, który uznał, że zachowanie prof. Nalaskowskiego było dopuszczalne.

- Zawiesiło mnie kolegium rektorskie (w którym notabene zasiadała moja koleżanka, której wcześniej recenzowałem doktorat), nie orzekając jakiejkolwiek winy, bez wysłuchania opinii rzecznika dyscyplinarnego. Sprawa natychmiast wyciekła do prasy i to poprzez media się o niej dowiedziałem. Informacja pojawiła się też na głównej stronie internetowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. To strona odwiedzana przez wielu uczonych, studentów, wielu zainteresowanych z Polski i zagranicy (bo ma swoją wersję angielską). Oznajmiono na niej, że Nalaskowski został zawieszony i informacja taka wisiała w tym miejscu zanim podjęto jakiekolwiek konkretne działania wobec mojej osoby. Mało tego, sprawę skierowano do komisji dyscyplinarnej nie powiadamiając mnie o tym! Powiadomienie dostałem dopiero kilka dni później - mówił w "Gazecie Pomorskiej" prof. Aleksander Nalaskowski.