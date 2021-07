Prof. Nalaskowski: - Dotknął mnie milczący ostracyzm. Być może doczekaliśmy początku końca uniwersytetów

Powstaje właśnie prawo, które niektórzy nazywają „lex Nalaskowski”. To dla pana powód do dumy?

Wielu ludzi mówi o czymś, o czym nie ma zielonego pojęcia, nie mając tego projektu nigdy w ręku. To projekt, który zawiera się na ponad 3 stronach i jest głównie uzupełnieniem administracyjnym - „w odniesieniu do punktu nadaje się brzmienie”. Ale jest w nim kilka spraw, na które warto zwrócić uwagę. Nawiasem mówiąc to chyba najmniej ideologiczne z działań ministra Czarnka.

Regulacji mamy co niemiara. Po co kolejna?

Posłużę się swoim przykładem, bo go najlepiej znam. Otóż zawiesiło mnie kolegium rektorskie (w którym notabene zasiadała moja koleżanka, której wcześniej recenzowałem doktorat), nie orzekając jakiejkolwiek winy, bez wysłuchania opinii rzecznika dyscyplinarnego. Sprawa natychmiast wyciekła do prasy i to poprzez media się o niej dowiedziałem. Informacja pojawiła się też na głównej stronie internetowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. To strona odwiedzana przez wielu uczonych, studentów, wielu zainteresowanych z Polski i zagranicy (bo ma swoją wersję angielską). Oznajmiono na niej, że Nalaskowski został zawieszony i informacja taka wisiała w tym miejscu zanim podjęto jakiekolwiek konkretne działania wobec mojej osoby. Mało tego, sprawę skierowano do komisji dyscyplinarnej nie powiadamiając mnie o tym! Powiadomienie dostałem dopiero kilka dni później.