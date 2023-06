Prof. Janusz Golinowski, politolog z UKW w Bydgoszczy: - To złudne oczekiwania, że będzie wygrywał ten, kto będzie bardziej przeklinał

Panie profesorze, co pokazał marsz 4 czerwca w Warszawie?

Myślę, że ten marsz spowodował przełom w kampanii wyborczej, ze strony środowisk opozycyjnych, które – jak było widać – były przy tym dość mocno naładowane agresją. Jakby na to nie patrzeć, był on powrotem do historii, do tych starych sporów, które są bardzo silne od początku upadku systemu komunistycznego. Do daty 4 czerwca, czyli do częściowo wolnych i demokratycznych wyborów do Sejmu i wolnych wyborów do Senatu w 1989 roku. A także do pożegnania się z rządem Jana Olszewskiego w 1992 roku. Data 4 czerwca jest w pewien sposób dla naszego społeczeństwa symboliczna. Te wydarzenia dają o sobie znać do dnia dzisiejszego. Pozornie w tle pozostał projekt dotyczący poszukiwania wpływów rosyjskiego biznesu na Polskę w latach 2007-2022, a który paradoksalnie zmobilizował Polaków do uczestnictwa w tym marszu.

To jakie wnioski po marszu?

Moje są takie, że w Polsce postępuje brutalizacja sceny politycznej. Powiem nieco ironicznie, że im bliżej wyborów, to można sądzić, że będzie wygrywał ten, kto będzie bardziej przeklinał albo będzie bardziej radykalny w swoich stanowiskach. To złudne oczekiwania. Przysłuchiwałem się wypowiedziom uczestników marszu. Z nich na przykład wynikało, że chcą więcej demokracji, więcej wolności, więcej praw i wolnych mediów... To takie nic nieznaczące słowa. Klasyczny język wiecowy. Bo choćby - co do wolności - to chyba ona jest, skoro tyle osób przyszło na ten marsz i mogło swobodnie demonstrować. Niestety, podczas tego marszu nie zauważyłem żadnego pomysłu, jak zmieniać Polskę. W zasadzie cała jego treść sprowadziła się do okładania wulgaryzmami rządzących. A wcześniejsze wystąpienie w sieci znanego aktora, zwolennika tego marszu, który przedstawiał tych rządzących w jak najgorszym świetle, w zasadzie nie miało hamulców. Jednak z drugiej strony decyzja PiS o powołaniu państwowej komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022 i taka szamotanina prezydenta Andrzeja Dudy wokół niej - w ciągu trzech dni nie można podpisać ustawy i jednocześnie oczekiwać jej nowelizacji - jeszcze bardziej podzieliła Polaków. I bardziej zintegrowała oraz zmobilizowała opozycję po to, żeby pokazać niekompetencje rządzących. Myślę, że to w jakiejś mierze będzie paliwem w najbliższych miesiącach, aż do wyborów.