Program zapobiegania upadkom seniorów we Włocławku. Trwają zapisy

Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim opracowany został przez Urząd Marszałkowski. We współpracy z samorządami lokalnymi realizowany jest od 2018 roku. W 2021 roku programem objętych zostanie łącznie 982 seniorów z całego regionu z 26 samorządów, które przystąpiły do programu.

- 45 minutowe zajęcia, prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów, odbywać się będą trzy razy w tygodniu, przez 3 miesiące (od ok. 6 września do 10 grudnia). Plan treningowy ukierunkowany jest na poprawę sprawności krążeniowo-oddechowej, siły i wytrzymałości mięśniowej, gibkości i równowagi – informuje Urząd Miasta Włocławek.

Z programu skorzystać mogą seniorzy w wieku 60 lat i więcej, mieszkający na terenie gmin, które zadeklarowały udział w programie. We Włocławku w programie uczestniczyć będzie mogło 60 seniorów. Planowane jest utworzenie trzech grup ćwiczeniowych, po 20 osób w każdej. Trzymiesięczne zajęcia mają rozpocząć się we wrześniu.

Zapisy do programu zapobiegania upadkom we Włocławku

We Włocławku zapisy do programu prowadzone będą od 11 sierpnia 2021 roku do wyczerpania limitu miejsc. Zapisywać można się telefonicznie pod numerem 54 414 49 59, w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego w godzinach pracy Urzędu Miasta. Magistrat zaznacza, że osoby wpisane na listę zostaną zaproszone - w indywidualnie uzgodnionym terminie - do wypełnienia niezbędnych dokumentów (m. in. zgody na udział w programie i karty kwalifikacyjnej badania lekarskiego).