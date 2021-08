Restauracja Ratuszowa we Włocławku nie działa od ponad roku. Co tam powstanie?

Restauracja Ratuszowa i Hotel Ratuszowy we Włocławku zakończyły działalność latem 2020 roku

Restaurację Ratuszową i Hotel Ratuszowy we Włocławku prowadziła spółka Baza. Przypomnijmy, że 19 maja 2020 roku, podczas sesji Rady Miasta, prezydent Marek Wojtkowski poinformował, że zarząd spółki wystąpił z wnioskiem o likwidację hotelu i restauracji. Wpływ na to miała epidemia koronawirusa, podczas której ograniczona była działalność restauracyjna i hotelarska. Spowodowało to drastyczny spadek dochodów spółki.