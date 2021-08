Gmina Włocławek wyremontuje ścieżkę rowerową w kierunku jeziora Wikaryjskiego

- Przebudowa ma na celu doprowadzenie istniejącej, bitumicznej ścieżki rowerowej do stanu używalności i zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom. Ścieżka rowerowa zlokalizowana jest na terenie Gminy Włocławek od granicy z Gminą Miasto Włocławek do drogi gminnej Nr 190517C prowadzącej Cmentarza Komunalnego. Przebiega wzdłuż do drogi krajowej Nr 91. Przyjęto 5 procent (w odcinkach) całkowitego rozebrania konstrukcji i oczyszczenie z wystających korzeni, pozostała część zakłada ułożenie nowej podbudowy grub. 12 cm na istniejącej konstrukcji rozściełaczem, warstwy profilowej w ilości 75 kg/m2 i warstwy ścieralnej grub. 3 cm – czytamy w dokumentach przetargowych dotyczących inwestycji w Gminie Włocławek.