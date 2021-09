Projekt uchwały dotyczący oddania bez przetargu kawiarenki na Górze Zamkowej w Grudziądzu ma spaść z sesji

- Jednocześnie przedsiębiorca zobowiązał się do przygotowania w najbliższym czasie szczegółowej propozycji, dotyczącej dalszego funkcjonowania kawiarenki, planowanych inwestycji w tym miejscu oraz organizacji imprez o charakterze kulturalno-rozrywkowym - wyjaśnia Karol Piernicki, rzecznik prasowy prezydenta.

Z wyjaśnień biura prasowego Ratusza wynika, że teraz obecna najemczyni tego lokalu zwróciła się z prośbą do Macieja Glamowskiego o wycofanie tego projektu z obrad.

Przypomnijmy. Diana Bugajska, która obecnie dzierżawi kawiarenkę na Górze Zamkowej zwróciła się do prezydenta Grudziądza o wydzierżawienie jej obiektu na 15 lat. Zadeklarowała, że za pierwsze 5 lat zapłacić czynsz "z góry", czyli wyłoży 100 tys. zł, co daje ok. 1,6 tys. zł miesięcznie.

Radni Grudziądza komentując ten projekt prezydenckiej uchwały, jednogłośnie stwierdzili że powinien być rozpisany przetarg na dzierżawę tego lokalu i terenu wokół.