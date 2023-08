Prom "Flisak" zaczął znowu zabierać na pokład samochody. Poziom Wisły się podniósł, ale nie na długo

Funkcjonujący od tegorocznej majówki prom już kilkakrotnie musiał zawieszać kusy między Solcem Kujawskim a Czarnowem – a to z powodu awarii, a to zbyt niskiego poziomu wody.

- Prognozy nie są dobre, woda ma opadać. Myślę, że do 7-8 sierpnia uda się jeszcze zabierać na pokład pasażerów i rowerzystów, ale co z samochodami, tego na razie powiedzieć nie mogę. Czas pokaże – mówi nam Tomasz Skowroński , kapitan "Flisaka".

Poziom Wisły jest niski

Zanurzenie "Flisaka" jest bardzo małe – zaledwie 40 centymetrów - ale do bezpiecznego pływania poziom Wisły powinien wynosić ok. 175 cm, bowiem na dnie Wisły występują nierówności. Do przewożenia samochodów jednostka potrzebuje ok. 2 metrów.

Na wodowskazach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Włocławsku jest 151 cm, w Toruniu jest 197 cm, zaś w Fordonie 201 cm (stan na piątek), co oznacza niskie stany wody.