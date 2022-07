Prom, który będzie kursował na Wiśle, dotarł do kujawsko-pomorskiego [zdjęcia] Paweł Kaniak Joanna Maciejewska

Prom, który ma kursować między Solcem Kujawskim i Czarnowem dopłynął już do naszego regionu. W czwartek 14 lipca 2022 roku dotarł do Grudziądza, a w piątek ma dopłynąć do Chełmna.