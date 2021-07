Propozycje na wakacje w regionie. Paszport Turystyczny zabierze cię do przeszłości

- Wszelkie powroty do przeszłości mogą dziś pobrzmiewać nutą tęsknoty za dawną rzeczywistością, jednak my chcemy zabrać mieszkańców i turystów w daleką podróż do naszej regionalnej historii, która jest tak blisko – zachęca Agnieszka Kowalkowska, dyrektor biura Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej. - Fakty, mity, legendy, pradawne dzieje, nawet to, co zdarzyło się wczoraj – to nasza przeszłość. Zachowajmy z niej to, co warte przywoływania, odkrywania i przeżywania na nowo... Po raz dziesiąty zapraszamy po wakacyjne wspomnienia z Kujawsko-Pomorskich Konstelacji dobrych miejsc! Tegoroczna nowość to questy – zabawy terenowe dla całej rodziny.