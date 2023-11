Propozycje turystyczne na weekend w regionie – zwiedzanie cmentarzy i bieg na orientację

Jesienne spacery mają być okazją do poznania innej historii miasta, czasami ciężkiej, nieoczywistej ale ważnej dla każdego w inny sposób. Zbiórka przed bramą główną cmentarza komunalnego przy ul. Kcyńskiej 51 w Bydgoszczy. Koszt wynosi 15 zł od osoby. Informacje i zapisy u organizatora, tel. 693 379 476, e-mail [email protected]

W Potulicach pobiegną na orientację

Druga runda zaplanowana jest na niedzielę 26 listopada w Potulicach. Uczestników czekają las, przygoda i... mapa „Potulice”; skala 1:10000; warstwice co 5 m. Wystartować można na 3 trasach, indywidualnie bądź w grupie. Jeżeli nie jesteście pewni, czy sobie poradzicie, po starcie ostatniego zawodnika na trasę krótką wyruszy grupa z przewodnikiem.

Centrum zawodów znajdować się będzie na Alei Niepodległości przy skrzyżowaniu z ul. Leśną w Potulicach (na południe od wsi). Do bazy zawodów dojedziecie ul. Leśną. Samochody parkować można wzdłuż ulicy. Biuro zawodów czynne od godz. 9.00 do startu ostatniego zawodnika. W biurze należy odebrać numer startowy oraz uiścić opłatę (jeżeli nie było płatności przelewem). Numer startowy należy przypiąć z przodu, w widocznym miejscu. Będzie on ważny na wszystkie kolejne rundy, dzięki czemu nie trzeba będzie ponownie odwiedzać rejestracji na kolejnych biegach. Start pierwszych zawodników o godzinie 10.00.