Protest rolników w Bydgoszczy. Tak doszło do użycia gazu przed urzędem wojewódzkim

Zdarzenie miało miejsce chwilę po tym, jak rolnicy rozmawiali z wicewojewodą Piotrem Hemmerlingiem - tuż przed drzwiami urzędu. Rolnicy domagali się spotkania z samym wojewodą Michałem Sztyblem. Strajkujący chcieli rozmawiać z wojewodą, a nie jego zastępcą czy innym przedstawicielem. Twierdzili, że wojewoda boi się wyjść do zgromadzonych. - Robicie nas w balona - pada stwierdzenie. - Nikt was w balona nie robi - odpowiada zastępca Michała Sztybla. Piotr Hemmerling po chwili dodaje, że wojewoda jest do dyspozycji rolników, ci mieli jednak wybrać konkretną liczbę osób na spotkanie. Nagle jeden z protestujących krzyczy przez megafon: - Pan wicewojewoda zaprasza wszystkich do środka". Wówczas tłum protestujących rusza do wejścia. Wicewojewoda Hemmerling próbuje wejść z powrotem do urzędu, ale tłum napierał na niego. Wejścia do urzędu broni policja. Do środka wpadają snopy siana. W tym momencie funkcjonariusze używają gazu. W zdarzeniu przez przypadek ucierpiała dziennikarka radia PiK, Jolanta Fischer.