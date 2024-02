- Chodzi nam o rolników, chodzi nam o Polskę. jako rolnik mówię jedno. Ja sprzedaję coś taniego, zboże, a otręby są droższe od mojego zboża, a mąka jest bardzo droga, tak samo chleb. Tłumaczą, że to przez ceny prądu, wody, i tak dalej. Chwila, my też za to płacimy. Unia robi to, co robi. Chce wykorzystać nie tylko Polskę - tłumaczy rolnik z Jaroszewa niedaleko Żnina.