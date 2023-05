Protest rolników w Jaksicach i Inowrocławiu. DK 25 będzie zablokowana na 12 godzin

Zobacz wideo: Policyjny piknik w Myślęcinku. Policja zaprasza do wstępowania do służby

Organizatorzy protestu z AgroUnii tak zachęcają do udziału w nim:

- O godz. 9 rozpoczynamy strajk, który potrwa 12 godzin. Zbieramy się w centrum Jaksic. Zapraszamy! Wszystkich, którym na sercu leży dobro Polski, polskiej żywności i polskiego rolnika. Zapraszamy każdego, kto chce stabilnej sytuacji w kraju oraz rozwoju na arenie międzynarodowej.

Obecnie rolnicy przemieszczają się ciągnikami do Inowrocławia. Do pokonania mają 8,1 km. Następnie wrócą do Jaksic i będą blokować DK nr 25 do godz. 21.