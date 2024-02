Protesty rolników w Kujawsko-Pomorskiem. Rolnicy pozytywnie ocenili spotkanie z wojewodą

W Grudziądzu blokowane są drogi i ronda w sześciu punktach na terenie miasta i w jednym w powiecie. Do miasta przyjechało kilkaset ciągników. Blokady mają potrwać do środy, do godz. 17. W wielu miejscach miasta tworzą się gigantyczne korki. Tak jest m.in. na trasie średnicowej, ul. Paderewskiego, Warszawskiej, Kwidzyńskiej.

Pod Starostwem Powiatowym nastąpiło przekazanie na ręce starosty Adama Olejnika petycji i postulatów do władz centralnych. Czytamy m.in.:

„Opłacalność produkcji rolnej w ostatnich latach dramatycznie spadła, uprawa roślin i hodowla zwierząt nie przynosi już zysków, a jedynie straty przez co wiele polskich gospodarstw stoi dziś na skraju bankructwa. (...) Pokładaliśmy duże nadzieje w działaniach rządu, lecz zawiedliśmy się. (...) Wnioskujemy o podjęcie wszelkich dostępnych kroków prawnych i działań zmierzających do stabilizacji sektora rolnego oraz przywrócenia ekonomicznej opłacalności produkcji rolnej”.

Adam Olejnik, starosta grudziądzki: