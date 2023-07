Przed nami kolejna edycja Princess Anna Vasa Tour 2023!

– Jest to impreza unikalna dla naszego regionu. Princess Anna Vasa Tour to coś nowego na mapie imprez kolarskich. Bardzo się cieszę, że doceniamy właśnie kolarki. Uważam, że będziemy świadkami wspaniałych zawodów bo wiem, że szykuje się na nie cała polska elita. Wyrasta nam naprawdę prestiżowa impreza. Jej ranga rośnie z roku na rok i jestem przekonany, że niedługo będą to zawody rangi europejskiej lub światowej – mówi Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Głównym partnerem wyścigu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.

W tej doborowej stawce wystartują pełniące rolę gospodyń kolarki TKK Pacific Nestle Fitness Cycling Team. – Mimo, że jesteśmy z różnych części Polski, jest to nasz domowy wyścig. To tutaj mieszkamy, trenujemy i mamy klubową bazę. Serce całego zespołu jest tutaj. Jest to dla nas wyjątkowa okazja, aby zaprezentować się z dobrej strony przed naszymi kibicami i sponsorami klubu. Czy czuję się na siłach, aby powalczyć o żółtą koszulkę? Zdecydowanie tak! – mówi Dorota Przęzak z TKK Pacific Nestlé Fitness Cycling Team.

Drugi etap wyścigu to 123 km zmagań ze startu wspólnego. Kolarki przejadą trzy duże i dwie małe rundy. Tym razem odwiedzimy takie miejscowości jak Skępsk, Chełmoniec, Chełmonie, Leśno, Elgiszewo, Ciechocin, Nowa Wieś, Rudaw, Paliwodzizna, Nowogród, Węgiersk i Ruziec. Peleton wystartuje z ulicy Mostowej w Golubiu-Dobrzyniu, a meta usytuowana będzie u podnóża Zamku Golubskiego.

Ściganie podczas Princess Anna Vasa Tour 2023 zakończy 14-kilometrowy etap jazdy indywidualnej na czas. Kolarki wystartują na trasę u podnóża Zamku Golubskiego, kończąc rywalizację tuż przy historycznej siedzibie królewny Anny Wazówny.

– Bardzo czekamy już na tegoroczny wyścig, bo poprzednie edycje były rewelacyjne. To kolejne wydarzenie, które rozsławia Golub-Dobrzyń, za co trzeba podziękować organizatorom. Warto przyjechać do Golubia- Dobrzynia i kibicować tym wspaniałym zawodniczkom – mówi Mariusz Piątkowski, burmistrz miasta Golubia-Dobrzynia.

– My to odbieramy jako naszą imprezę. Na naszej ziemi, na pięknym terenie golubsko-dobrzyńskim, już po raz czwarty wspólnie organizujemy ten wyścig. Dostrzegamy, że z roku na rok do startu w Princess Anna Vasa Tour zgłasza się coraz więcej zawodniczek. Przyjedzie do nas kwiat światowego kolarstwa. Najlepsze i najpiękniejsze kolarki z Polski i zza granicy. To się dzieje tu w Golubiu-Dobrzyniu i jesteśmy z tego bardzo dumni – dodaje Franciszek Gutowski, starosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

Organizatorzy przygotowali niespodziankę dla fanów. Każdy kibic, który umieści w swoich mediach społecznościowych zdjęcie z trasy wyścigu – i oznaczy je hasztagiem #krolewnynarowery – otrzyma upominki przekazane przez firmę CPP Toruń Pacific. Wystarczy zgłosić się do organizatorów w miejscu finiszu każdego z etapów.