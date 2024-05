Przed nami Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny w Szafarni. Zagrają młodzi pianiści z całego świata Karolina Rokitnicka

Konkurs Chopinowski w Szafarni to wydarzenie rangi światowej. W 2023 roku zorganizowano jego 30 edycję, którą uświetnił wybitny pianista Rafał Blechacz

W Ośrodku Chopinowskim w Szafarni trwają intensywne przygotowania do 31. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży. To światowej rangi wydarzenie zaplanowano od 22 do 26 maja. Patronat sprawuje Gazeta Pomorska i Nasze Miasto.