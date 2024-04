Przed nami prawdziwie letni weekend! Oto propozycje wycieczek w Kujawsko-Pomorskiem

W sobotę 6 kwietnia „Mała kultura na świeżym” z MODrzewiem zapraszają na wycieczkę (vol. 14) na Krawędź Doliny Noteci. Wędrówka ze Ślesina do Pawłówka, ok. 10 km. Do Ślesina uczestnicy dojadą pociągiem i dalej pójdą krawędzią Doliny Noteci przez: Minikowo (rezerwat przyrody Hedera, rezerwat przyrody Kruszyn).

- Więcej nie zdradzamy, wybierzcie się z nami na wycieczkę, a nie pożałujecie. Pamiętajcie, że Mała kultura jest przede wszystkim dla dzieci! - przypominają organizatorzy.

Zbiórka o godz. 11.40 na dworcu PKP Bydgoszcz Główna. Odjazd pociągu do Ślesina o 11.48. Powrót z Pawłówka o 15.58, w Bydgoszczy o 16.09.