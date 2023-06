Przed wojną procesja Bożego Ciała w Bydgoszczy przechodziła obok pomnika Serca Jezusa. Niemcy go zburzyli w 1939 roku

Gdy Bydgoszcz po niemal pół wieku niewoli 20 stycznia 1920 roku wróciła do Macierzy, co zostało poprzedzone bohaterskim Powstaniem Wielkopolskim, społeczność z wdzięczności ufundowała pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zaprojektowali go znamienici bydgoscy artyści rzeźbiarze: Piotr Triebler oraz Teodor Gajewski. Monument kosztował 8500 zł.

W 1930 roku z inicjatywy ks. Mieczysława Skoniecznego, proboszcza parafii p.w. Świętej Trójcy rozpoczęto przygotowania do postawienia monumentu - symbolu wdzięczności za wyzwolenie Bydgoszczy spod długiego, pruskiego panowania.