W 1927 roku prezydent Ignacy Mościcki w Bydgoszczy odsłonił pomnik Henryka Sienkiewicza. Mamy unikatowe zdjęcia!

W 1924 roku do Polski sprowadzono prochy Henryka Sienkiewicza. To wydarzenie było impulsem do wybuchu "sienkiewiczomanii" w całym kraju. Ogarnęła ona również Bydgoszcz.

Szybko zapadła decyzja: wybudujemy pomnik ku czci znakomitego pisarza. Jak się okazało, miał być pierwszym takim monumentem w Polsce. Z wyborem lokalizacji nie było problemu: park Jana Kochanowskiego.

Inicjatorem budowy pomnika był dr Witold Bełza, pierwszy polski dyrektor bydgoskiej książnicy. W tym celu utworzono najpierw Koło Obywatelskie Budowy Pomnika Henryka Sienkiewicza. Potem przekształcono je w Komitet Budowy Pomnika Henryka Sienkiewicza w Bydgoszczy. Liczył 20 osób. Jego sekretarzem mianowano dra Jana Szymańskiego, a skarbnikiem dra Stanisław Łabendzińskiego, dyrektora Miejskiego Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika i publicystę "Przeglądu Bydgoskiego". Ponadto w jego skład wchodzili m.in.: Józef Weyssenhoff, gen. Wiktor Thommee, dr Teodor Brandowski, red. Konrad Fiedler, prof. Adam Łańcucki, dr Kazimierz Łuczewski, dr Stanisław Peliński, prof. Franciszek Stopa i dyrektor Stanisław Woda.