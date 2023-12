Przedawnienie długu w 2024 roku. Te zobowiązania niedługo się przeterminują [4.12.2023 r.]

Przedawnienie długu to nie jest furtka do niepłacenia rachunków. Przedawnienie nie jest taką prostą sprawą. Niepłacenie zobowiązań finansowych może tylko pogorszyć naszą sytuację. Do przedawnienia długu dochodzi tylko pod pewnymi warunkami i dochodzi do nich bardzo rzadko.

Jeśli komornik ciągle ściga nas za długi sprzed 5 czy 10 lat to dlatego, że nie zostały spełnione przesłanki do przedawnienia długów.

Koniecznie przeczytaj:Tego nie zabierze komornik nawet przy dużych długach w 2024 roku. Takie będą zasady egzekucji

Według art. 118 kodeksu cywilnego "jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata".