Przedsiębiorcy z Włocławka będą mogli wyremontować mieszkania i przekazać pracownikom [zdjęcia]

- Zależy nam na tym, aby osoby, które pracują we Włocławku - w zawodach, które nam są niezbędne - związały się z miastem na stałe. Chodzi nam również o to, żeby miasto zdobywało, czy utrzymywało te miejsca pracy, które są – mówiła Domicela Kopaczewska, tłumacząc co oznaczają „niezbędna zawody”. - Jeśli będzie potrzeba utrzymania danego stanowiska pracy lub tworzenia nowego, to znaczy że jest to zawód niezbędny do tego, by przedsiębiorstwo właściwie funkcjonowało.