Przedwyborczy wiec "Solidarności" na Rynku w Grudziądzu. 27 maja, ale... 35 lat temu. Zdjęcia z archiwum Piotr Bilski

Trwa właśnie kampania do Parlamentu Europejskiego, a my zapraszamy do podróży w czasie: do kampanii przed pierwszymi, częściowo wolnymi, wyborami parlamentarnymi w 1989 roku. 35 lat temu na grudziądzkim Rynku odbył się wiec wyborczy kandydatów "Solidarności". Zobaczcie jak wyglądał.