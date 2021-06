Przejazd żołnierzy na ćwiczenia Dragon-21 przez powiaty brodnicki i nowomiejski. Żołnierze pomagali przy wypadku w Łąkach Bratiańskich

Jak przekazał nam kpt. Błażej Łukaszewski, oficer prasowy 12. Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina żołnierze w Brodnicy mieli mieć postój, jednak z uwagi na zbyt wiele pojazdów, nie zostali wpuszczeni na teren stacji benzynowej. Ruszyli zatem w stronę Nowego Miasta Lubawskiego, w pobliżu którego w Łąkach Bratiańskich natknęli się na wypadek, przy którym pomagali. Jak przekazano na Facebooku, kolumna 12. Brygady w trakcie przemieszczenia na ćwiczenia poruszając się za Nowym Miastem Lubawskim natknęła się na bardzo poważny wypadek drogowy. Dowódca kolumny natychmiast zatrzymał wozy, a żołnierze przystąpili do udzielania pierwszej pomocy. Dzięki szybkiemu i profesjonalnemu działaniu m. in. wojskowych medyków żołnierzom 12. Brygady udało się uratować ludzkie życie.

Jak przekazała nam asp. Ludmiła Mroczkowska, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Mieście Lubawskim do zdarzenia doszło ok. g. 7.30. Jak ustalili policjanci, do fiata ducato była przyczepiona laweta, a na tej lawecie znajdowały się maszyny, w tym m.in. kosa. Kierowca nieprawidłowo zabezpieczył ten zespół pojazdów na posesji, a sam poszedł do lawety, aby zabezpieczyć ładunki na tej lawecie. Gdy na niej stał, zestaw pojazdów zaczął staczać się z posesji i wyjechał na drogę krajową nr 15. W wyniku tego ruchu mężczyzna upadł na ziemię, ale trwa ustalanie, czy mężczyzna zeskoczył z lawety, czy spadł. Gdy leżał na drodze, cały zespół tych pojazdów przejechał po mężczyźnie. Mężczyzna z obrażeniami ciała, zwłaszcza nóg, został przetransportowany helikopterem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala. Policjanci wciąż ustalają dokładne okoliczności zdarzenia, m.in. sprawdzają, czy hamulec ręczny był zaciągnięty. Nie wiadomo, jaki jest obecnie stan tego mężczyzny.