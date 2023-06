Aktualnie trwa policyjne śledztwo pod nadzorem prokuratora.

- Wiemy, że ofiarą był mężczyzna. Mamy pewne podejrzenia, co do jego personaliów, ale wciąż próbujemy potwierdzić jego tożsamość - mówi st. asp. Małgorzata Warsińska, z Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim. - Przesłuchiwani są świadkowie i okoliczni mieszkańcy. Zwłoki zostały zabezpieczone. Wyjaśniamy też szczegółowo, jak doszło do tego tragicznego w skutkach wypadku.