Przemysław Kawula z Frydrychowa zwyciężył w konkursie Rolnik Roku 2022 w kategorii gospodarstw do 100 ha

Powierzchnia gospodarstwa to 58,9353 ha (łącznie z dzierżawami). To nowoczesne gospodarstwo mleczarskie, w którym jest 115 krów, ale bydła ogółem 233 sztuki. Wydajność od krowy to ok. 12 tysięcy litrów rocznie. Zastosowano automatyzację doju (dwa roboty udojowe). W gospodarstwie są trzy budynki inwentarskie, w których obecnie są trzymane zwierzęta.