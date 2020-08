Przepis na ciasto ze śliwkami! Wybierasz szybkie jogurtowe czy kruche z pianką budyniową?

Sezon na śliwki możemy uznać za rozpoczęty. Węgierki wykorzystamy do ciast czy pysznych powideł. Tym razem skupiamy się na tych fioletowych owocach w postaci deserów. Przepis na ciasto ze śliwkami przyda się w najbliższych tygodniach, bo właśnie zaczęły się pierwsze zbiory. Szczyt sezonu jeszcze przed nami. Sprawdź, czy masz w domu składniki do ciasta i do dzieła!

Przed wizytą gości czy bez okazji - przepis na ciasto ze śliwkami zawsze dobrze mieć pod ręką. Zwłaszcza na przełomie lata i jesieni, kiedy jest pod dostatkiem świeżych, lokalnych owoców. Przepis na ciasto ze śliwkami jak drożdżówka Składniki 1/3 szklanki oleju niepełna szklanka cukru 3 jajka mały kubek jogurtu naturalnego 1,5-2 szklanki mąki 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia minimum 0,5 kg śliwek Jak zrobić szybkie ciasto ze śliwkami? Robienie ciasta ze śliwkami zaczynam od... przygotowania kruszonki. Używam ok. 2 łyżeczek masła, łyżki cukru pudru, łyżeczki mąki i łyżeczki zwykłego cukru. Rozgniatam masło w pozostałych sypkich składnikach widelcem lub łyżeczką. Jeśli nie klei się w okruchy, dodaję nieco masła i kontynuuje czynność. Odstawiam na bok i zabieram się za zasadniczą część ciasta. Śliwki myję, przekrawam na połówki i pozbawiam pestek, zostawiam ich pełen talerz, przydadzą się za kilka minut.

Do miski wbijam białka, miksuję na wysokich obrotach i stopniowo dodaję cukier, następnie żółtka, jogurt naturalny (zmniejszam obroty), olej.

Odstawiam mikser i zamieniam go na trzepaczkę lub łyżkę. Wsypuję przesianą mąkę i proszek do pieczenia. Mieszam.

Ciasto przekładam do formy o średnicy ok. 24 cm. Na wierzchu układam śliwki (połówki lub ćwiartki) i posypuję zrobioną wcześniej kruszonką. Całość wstawiam do piekarnika rozgrzanego do temp. 180 stopni na ok. 40-45 minut. Jajka najlepiej wcześniej wyjąć z lodówki albo ogrzać ciepłą wodą, będą się lepiej ubijały. Szklanka ma pojemność ok. 250 ml. pixabay.com/pixel2013 Kruche ciasto ze śliwkami i pianką budyniową Inna propozycja na ciasto z wykorzystaniem śliwek. Składniki na kruche ciasto: 2,5 szklanki mąki kostka masła lub margaryny 2 łyżeczki proszku do pieczenia 3 łyżki cukru pudru 5 żółtek Jak zrobić kruche ciasto ze śliwkami i pianką? Przepis Wszystkie składniki trzeba zagnieść, możliwie krótko, żeby ciasto się nie ogrzało. Następnie schłodzić w lodówce lub zamrozić (przynajmniej godzina w zamrażalniku). Po tym czasie 2/3 ciasta ścieramy na tarce (grubych oczkach) na blaszkę, podpiekamy ok. 10 minut (aż się lekko zarumieni) w 180 stopniach.

W tym czasie robimy piankę budyniową. Wykorzystujemy pozostałych 5 białek, 1 szklanka drobnego cukru, 2 opakowania (po 40 g) budyniu śmietankowego lub waniliowego, 1/3 szklanki oleju słonecznikowego.

Białka ubijamy i zaczynając od cukru, dodajemy kolejne składniki.

Wyjmujemy podpieczone ciasto z piekarnika, wykładamy pianę, utykamy ćwiartki śliwek, ścieramy na wierzch pozostałą 1/3 ciasta i jeszcze raz umieszczamy w piekarniku, aż wierzch nabierze złotego koloru. pixabay.com/Skitterphoto Koronawirus w mrożonkach? To niestety możliwe Wideo