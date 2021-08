Przeprowadzki nie będzie. Przedsiębiorcy z giełdy w Grudziądzu porozumieli się z władzami miasta. Co z budową strażnicy?

Pierwotny plan zakładał wybudowanie strażnicy na terenie częściowo pokrywającym się z miejscami handlu na giełdzie. Stąd administrator - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami - przedłożył wypowiedzenia umów dzierżawy ponad 20 przedsiębiorcom. Mieli oni do końca listopada zwolnić obecnie zajmowane miejsca i przenieść się w inną część obiektu, na co od razu nie było ich zgody. Podnoszono m.in. argumenty o kosztach, zastoju w interesie gdy będzie trwała przeprowadzka oraz że w nowo wskazanym miejscu będzie zbyt ciasno. Po kilku spotkaniach, podczas których najemcy jasno wyrażali swój sprzeciw na takie rozwiązanie władz Grudziądza, doszło w końcu do przełomu. I został zawarty kompromis. Jakie są jego założenia?

Władze Grudziądza: Przedsiębiorcy zostają na giełdzie, nowa strażnica powstanie na sąsiedniej działce