Przy tych schorzeniach nie jedz awokado. Oto kiedy może zaszkodzić [27.04.2024]

Awokado należy do jednego z najzdrowszych owoców, ale także do najbardziej kalorycznych. Owoc ten ma wiele zastosowań, nadaje się zarówno do potraw wytrawnych jak i słodkich. Z każdym rokiem rośnie spożycie awokado.

Awokado jest bardzo odżywczy, bogaty w jednonienasycone kwasy tłuszczowe oraz ma bardzo dobry stosunek wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 do omega-6.

Awokado zawiera: potas, miedź, fosfor, magnez i żelazo, witaminy C, A i E, witaminę K oraz witaminy z grupy B, szczególnie kwas foliowy. Awokado ma wiele właściwości zdrowotnych, między innymi: