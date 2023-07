Przyniesiona z lasu bąblowica może zabić w 10 lat. To wyjątkowo podstępny tasiemiec

Gdy przeczytasz ten tekst, z pewnością nie przyjdzie ci już do głowy, aby owoce leśne jeść bez umycia! Niestety to właśnie latem i wczesną jesienią, gdy z dobrodziejstwa lasów korzysta najwięcej ludzi, dochodzi też do największej liczby zachorowań na bąblowicę, czyli rodzaj tasiemca z rodziny Taeniidae.

Choroba jest trudna do zdiagnozowania ze względu na długi okres bezobjawowy. A jednak jest straszna… Najpierw larwy osiadają w wątrobie, a później z krwią mogą dostać się do mózgu. Stadium larwalne to rodzaj cysty. Ten przybiera postać pęcherza, który wypełnia się płynem osiągającym wielkość... głowy dziecka. W cyście znajdują larwy tasiemca.