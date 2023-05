Ptasia grypa u dzikich mew w siedmiu powiatach Kujaw i Pomorza! "Należy zachować spokój"

Ptasia grypa w województwie kujawsko-pomorskim

W ostatnich dniach martwe ptaki - głównie mewy śmieszki - znaleziono nad zbiornikami wodnymi w siedmiu powiatach województwa kujawsko-pomorskiego:

włocławskiego,

inowrocławskiego,

chełmińskiego,

rypińskiego,

brodnickiego,

lipnowskiego,

a także w Grudziądzu.

Pobrane próbki zostały przebadane w laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynaryjnego we Włocławku. We wszystkich przypadkach wyniki tych badań potwierdziły, że przyczyną śmierci ptaków jest ptasia grupa. Aby to ostatecznie potwierdzić, próbki zostaną ponownie zbadane w Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach.

- Według wyników naszych badań to wirus H5N1, który nie jest groźny dla ludzi - mówi lek. wet. Wojciech Młynarek, dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii.

Najwcześniej martwe mewy znaleziono w miejscowości Dąb Mały w powiecie włocławskim. Te próbki zostały już powtórnie przebadane w Puławach i potwierdziły wysoce zjadliwą grypę ptaków podtypu H5N1.