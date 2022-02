Puchar Polski koszykarzy. Problemy Twardych Pierników, a mistrz Polski już czeka

Twarde Pierniki rywalizację o Puchar Polski rozpoczną w piątek, a rywalem Stal Ostrów. To także będzie okazja do rewanżu, bo tydzień wcześniej torunianie przegrali w Ostrowie mecz ligowy 96:74. Nie ma jednak wątpliwości, że to grający ostatnio coraz lepiej mistrz Polski będzie faworytem.

Niestety, w toruńskim zespole mnóstwo problemów. Po ostatnich meczach ligowych na kontuzje narzekają Roko Rogić (uraz mięśnia), Aaron Cel (uraz żeber) i Daniel Amigo (skręcona kostka). Cała trójka w ostatnich dniach trenowała w ograniczonym zakresie i decyzja o ich występie zapadnie zapewne dopiero w piątek. Priorytetem dla Twardych Pierników jest rywalizacja o play off w PLK. Na szczęście, jest sporo czasu, aby kontuzjowani zawodnicy stanęli na nogi. Kolejny mecz ligowy dopiero 4 marca.

Początek meczu ćwierćfinałowego o Puchar Polski Twarde Pierniki - Stal Ostrów w piątek o godz. 18.10.

Ewentualna porażka Twardych Pierników ze Stalą nie oznacza końca emocji dla kibiców z Torunia. Dwóch reprezentantów tej drużyny weźmie udział w konkursach indywidualnych. James Eads będzie rywalizował o miano najlepszego dunkera w PLK (sobota, godz. 17.30), natomiast Aaron Cel spróbuje swoich sił w konkursie rzutów za 3 (sobota, godz. 18.00).