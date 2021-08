Punkt szczepień powszechnych w Sępólnie Krajeńskim zawiesza na wrzesień stacjonarną działalność

Od 28 kwietnia w Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Przemysłowej działa powszechny punkt szczepień. Od 1 września zawiesza działalność stacjonarną. Personel będzie szczepił mobilnie.

- Zawieszamy działalność stacjonarną na czas września i nie wiemy do kiedy. Będziemy szczepić na różnych plenerowych imprezach z KGW oraz OSP, tak jak robimy to do tej pory przez niemal wszystkie weekendy. Będzie jeszcze okazja do szczepień w Kamieniu, Runowie, Sośnie, Piasecznie i Sośnie – mówi Kamila Jabłońska