[radar] W Toruniu rusza zbiórka książek dla domów dziecka, szpitali i hospicjów

Książki, które zostaną zebrane w ramach akcji trafią do bibliotek w szpitalach, hospicjów, domów dziecka, domów pomocy, świetlic wiejskich i środowiskowych oraz do centrów aktywności lokalnej. Książki można będzie przynosić do Książnicy Kopernikańskiej przy ul. Słowackiego 8 w Toruniu. - Przynosząc do nas książki musisz mieć założoną maseczkę zasłaniającą nos i usta oraz rękawiczki ochronne – zaznaczają organizatorzy.

Jakie książki można przekazać?

Książki dla dzieci i młodzieży

Literaturę piękną (prozę i poezję)

Literaturę gatunkową (fantastyka, kryminały itp.)

Literaturę faktu

Biografie, autobiografie i wspomnienia

Organizatorzy zaznaczają, że nie przyjmują: czasopism, podręczników, słowników, encyklopedii, świętych ksiąg, przewodników, atlasów, map, książek kucharskich, ogrodniczych, poradników itp.

Co istotne, książki przekazywane na akcję powinny być opublikowane po 2000 roku i wydane w języku polskim. Mogą być nowe lub używane, ale w bardzo dobrym stanie.