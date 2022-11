Radni w Tucholi zwiększyli stawki za śmieci. Zaczną obowiązywać od stycznia 2023 r.

Do końca roku za śmieci od osoby płacimy 25 zł. Od stycznia 2023 r. będzie to 29 zł.

Zaproponowana stawka jest wypadkową rozstrzygniętego przetargu na zagospodarowanie odpadów i analizy prognozowanej ilości odpadów na podstawie tendencji z ostatnich lat. - Przy dotychczasowym poziomie wywiązywania się z płatności za śmieci w naszej gminie (to ok. 98, 99 proc.), jesteśmy w stanie zbilansować te opłaty - mówi Tadeusz Kowalski, burmistrz Tucholi.

Opłata 25 zł od osoby obowiązuje od dwóch lat. Mimo pandemii, kiedy więcej osób przebywało w domach, a więc był większy "strumień śmieci", system udało się to zbilansować. Samorządowcy mają nadzieję, że nowa stawka 29 zł okaże się wystarczająca w - zauważmy - trudnym czasie gospodarczej niepewności w związku z wzrostem cen. Uwaga, umowę na odbiór śmieci podpisano na rok.

Wykonawcą będzie Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi.

- Żaden podmiot nie zobowiąże się na dłuższą realizację zadania w obliczu tak niestabilnej sytuacji w Polsce i na świecie - mówi burmistrz. - Inne podmioty, który na rynku w zakresie zagospodarowania odpadów funkcjonują, nie startowały, bo nie byłyby prawdopodobnie lepszych ofert zaproponować.