Radny Aleksander Peszka: - W Urzędzie Miasta Chełmna kpią z mieszkańców

Aleksander Peszka to nowy radny Rady Powiatu Chełmińskiego. Zaangażowany w sprawy bliskie ludziom, więc podobnie jak do nas, do niego też mieszkańcy zwrócili się z prośbą o wyjaśnienie, co dzieje się na chełmińskim basenie, że już niemal dwa lata nie ma do niego dostępu. Ciekawi ich to tym bardziej, że basen zatrudniony tam został nowy pracownik - ojciec wiceburmistrza Chełmna.

Przypomnijmy, basen nie jest samodzielna jednostką - podlega pod Szkołę Podstawową nr 1 w Chełmnie, a ta także nią nie jest - to instytucja prowadzona i podlegająca Urzędowi Miasta Chełmna. I właśnie tam, do Urzędu Miasta Chełmna, radny Peszka skierował swoje pytania dotyczącej bulwersującej część mieszkańców sytuacji z basenem. Odpowiedzi go zszokowały.