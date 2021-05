Radosław Sikorski chce lobbować na rzecz regionu Kujawsko-Pomorskiego

Platforma Obywatelska zorganizowała w Toruniu konferencję, na której zapowiedziała, że będzie pilnowała tego, jak zostaną wydane pieniądze z Krajowego Funduszu Odbudowy. Tomasz Lenz, Radosław Sikorski, Paweł Gulewski i Jacek Gajewski z PO poparli marszałkowskie stanowisko w negocjacjach dotyczących budżetu nowego programu regionalnego i apelowali o lobbystyczne wsparcie w Sejmie i Senacie kujawsko-pomorskiego zespołu parlamentarnego.

Przypomnijmy, że samorządowe władze naszego województwa, podobnie jak samorządy wszystkich pozostałych polskich regionów, są obecnie w trakcie negocjacji z rządem ostatecznych kwot, jakimi zamkną się budżety programów regionalnych nowej perspektywy unijnej. Te programy to podstawa finansowania lokalnych polityk rozwojowych do końca obecnej dekady. Znane są już podstawowe kwoty alokacji, liczone według algorytmu opartego m.in. o liczbę ludności, PKB i poziom bezrobocia – dla województwa kujawsko-pomorskiego jest to 1 476 milionów euro. Niewiadomą pozostaje sposób rozdysponowania 25-procentowej tak zwanej puli rezerwowej (chodzi o 25 proc. wszystkich środków, które rząd przeznacza na programy regionalne). Nasi samorządowcy uważają, że podziałem tym powinien rządzić taki sam algorytm, w myśl którego słabsze regiony, do których wciąż się zaliczamy, otrzymają więcej. Ale wcale tak nie musi być. Strona rządowa sonduje podczas negocjacji inną metodę wyliczeń – „metodę 90 procent” oznaczającą, że wszystkie regiony otrzymają dziewięć dziesiątych kwot, którymi dysponowały na lata 2014-2020.