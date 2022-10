Rafinerie nie wyrabiają z produkcją i paliwa na naszych stacjach drożeją

- Wysokie ceny paliw, szczególnie oleju napędowego na stacjach, są wynikiem braku mocy produkcyjnych rafinerii - powiedział w Polskim Radiu Adam Czyżewski, główny ekonomista PKN Orlen.

Wyjaśnił, że najbardziej brakuje paliwa do silników diesla, co jest spowodowane uzupełnianiem przez firmy energetyczne zapasów oleju napędowego, wykorzystywanego jako substytut rekordowo drogiego gazu ziemnego. Cena gazu, gdyby ją porównać do ceny baryłki ropy naftowej, wynosiłyby aż 350 dolarów amerykańskich za baryłkę. To powoduje niedobór paliw naftowych w wielu krajach. Czyżewski uważa, że po zimie z przełomu roku 2022 i 2023 sytuacja na rynku olejów powinna się poprawić.