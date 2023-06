Rajd rowerowy Galeria Pomorska - Myślęcinek. Jechali siatkarze BKS Visła Proline Bydgoszcz [zdjęcia]

Po raz kolejny odbył się rajd rowerowy Galeria Pomorska - Myślęcinek. Ta edycja była specjalna, bo wzięli w niej udział siatkarze BKS Visła Proline Bydgoszcz. To była pierwsza wspólna akcja Galerii Pomorskiej i bydgoskich siatkarzy po podpisaniu w środę umowy o współpracy pomiędzy oboma instytucjami.

- Naszym celem jest budowanie jak największej rodziny siatkarskiej - mówił wtedy Wojciech Jurkiewicz, prezes BKS Visła Proline. - Chcemy ponownie powitać na naszym pokładzie Galerię Pomorską jako sponsora. To będzie dla nas dodatkowa platforma do kontaktów z kibicami oraz by organizować wspólne imprezy i eventy.