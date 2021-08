Ranking szkół podstawowych we powiecie włocławskim. Jak szkoły wypadły na egzaminie ósmoklasisty w 2021 roku? [statystyki]

Egzamin ósmoklasisty trwał od 25 do 27 maja 2021 roku. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mogli przystąpić do egzaminu w tym terminie, napisali go w kolejnym miesiącu - 16, 17 i 18 czerwca. W tym roku uczniowie pisali egzamin w oparciu o niższe wymagania, które wprowadzone zostały w związku z nauką zdalną. Młodzież przystępowała do egzaminu z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego (większość wybrała egzamin z języka angielskiego).