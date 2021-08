We Włocławku rozpocznie się przebudowa Parku Sienkiewicza [zdjęcia]

- No to ruszamy. Przekazujemy dziś plac budowy pod prace w parku Sienkiewicza na prawym brzegu Zgłowiączki. To miejsce doczeka się rewaloryzacji, a mówiąc bardziej konkretnie: przebudujemy trzy mostki na Zgłowiączce; będzie plac zabaw, siłownia zewnętrzna, elementy małej architektury; teren zostanie odwodniony, pojawi się nowe oświetlenie; no i oczywiście zieleń, będzie jej więcej – napisał na Facebooku Marek Wojtkowski, prezydent Włocławka.