Ratunku na mojej posesji jest wąż! Nietypowa interwencja aleksandrowskich policjantów Małgorzata Pieczyńska

Węża, który zawitał na posesję mieszkanki Aleksandrowa, policjanci ostrożnie zabrali i przetransportowali go do lasu. KPP Aleksandrów Kujawski Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Policjanci z Aleksandrowa Kujawskiego złapali węża, którego widok przeraził mieszkankę tego miasta. Jak się okazało, był to niegroźny zaskroniec. Funkcjonariusze bezpiecznie wypuścili go do lasu.