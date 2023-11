RCSZ Olimpijczyk Radom najlepszy w mistrzostwach Polski młodzików w zapasach w stylu klasycznym

Kalyniuk był jedynym zawodnikiem, który zdołał obronić tytuł mistrza Polski młodzików i wywalczył swój czwarty złoty medal, bo w ubiegłym roku wygrał zarówno w stylu klasycznym jak i wolnym, a w tym roku zdobył złoto w rywalizacji do lat 15. Rywalizujący w kategorii do 38kg zapaśnik stoczył w Janowie Lubelskim pięć walk, wygrywając wszystkie przed czasem, nie tracąc przy tym punktu, a w finale pewnie pokonał Olafa Proksę (ZUKS Siła Mysłowice). Sponsorem mistrzostw Polski młodzików oraz Polskiego Związku Zapaśniczego jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Do niespodzianki doszło w kategorii do 75kg, gdzie aktualny mistrz Polski, uczestnik mistrzostw Europy do lat 15, Olgierd Nowicki (KS Sobieski Poznań) przegrał przed czasem z Tomaszem Mitalem (RCSZ Olimpijczyk Radom). W kategorii do 41kg rywalizowała dwójka uczestników europejskiego czempionatu w Kapovsarze – Oliwier Białasik (SKS Unia Swarzędz) i Jakub Skrzypczak (Stowarzyszenie Akademia Zapasów Nowy Tomyśl), którzy wywalczyli w Janowie Lubelskim brązowe medale. Tytuł mistrza Polski zdobył Stanisław Żółtowski (SSA Legia 1926 Warszawa) w finale pokonując Sergii Vynnyka (UKS Jedynka Kostrzyn n. Odrą).

W finale kategorii do 62kg spotkali się inni uczestnicy mistrzostw Europy do lat 15 – Oskar Jedut (MLKS Agros Żary) i Julian Iwaszko (UKS Jedynka Kostrzyn n. Odrą). Po świetne walce triumfował Jedut, który w Janowie Lubelskim stoczył pięć walk, a w drodze do finału nie stracił punktu! Iwaszko również w drodze do finału wygrał wszystkie walki przed czasem i nie stracił przy tym punktu!

Ponadto tytuły mistrzów Polski wywalczyli: Jan Chojak (RCSZ Olimpijczyk Radom, -44kg), Wojciech Grynia (KS Sobieski Poznań, -52kg), Matvii Lishchuk (MKZ Unia Racibórz, -58kg), Wiktor Kłos (ZKS Granica Gdańsk, -57kg), Szymon Treder (GKS Cartusia Kartuzy, -68kg) oraz Wojciech Targowski (Sporty Walki Gorzów Wielkopolski, -85kg).