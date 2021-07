Rekordowe temperatury w Kujawsko-Pomorskiem. Kiedy i gdzie było najcieplej?

Zobacz wideo: Bezpieczeństwo nad wodą. To musisz wiedzieć!

Pomiary temperatur prowadzi na co dzień Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Skrajnie wysokie temperatury powietrza zostały wyznaczone na podstawie trwających wiele lat pomiarów metereologicznych.

Warto zaznaczyć, że najwyższa temperatura w Polsce, w ujęciu historycznym padła 29 lipca 1921 roku w Prószkowie na opolszczyźnie. W cieniu było aż 40,2 st. C. W znajdującym się bliżej naszego regionu, wielkopolskim Zbiersku wtedy zanotowane 40 st. C. Do dziś ten rekord nie został pobity.