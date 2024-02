Kolejne spotkanie prezydenta Grudziądza w Marinie, tym razem tematem komunikacja publiczna. Pytań było bardzo dużo. Zdjęcia

Czy autobus do Rudnika może jeździć całorocznie, a nie tylko w sezonie? Gdzie mają pojawić kolejne biletomaty? Czy można lepiej skomunikować osiedle Tarpno ze Strzemięcinem, Mniszkiem? Te i wiele innych pytań padło od mieszkańców Grudziądza, a wiele szczegółowych od pasjonatów miejskiej komunikacji podczas spotkania z prezydentem poświęconym właśnie publicznemu transportowi.

Prezydent Grudziądza Maciej Glamowski spotkanie rozpoczął od prezentacji dotyczącej m.in. najważniejszych inwestycji, a wśród nich rozbudowa i modernizacja sieci tramwajowej w dwóch kierunkach. Jeden na trasie: al. 23 Stycznia, Focha, Dworcowa, Królewska, Rapackiego do ronda PPG. A drugi na trasie Rządz - Mniszek zakładający dwa warianty. Pierwszy zakłada wydłużenie linii wzdłuż ulicy Konstytucji 3-go Maja dalej Magazynowa, Składowa i Droga Mazowiecka gdzie byłaby pętla. - Ten wariant zdaje się być lepszym ze względu na potencjalne napełnienie składów gdyż biegłby przy wielu zakładach przemysłowych, w których pracuje tysiące osób - uważa Maciej Glamowski. Drugi wariant (alternatywny) biegłby wzdłuż nowej ulicy Towarowej do Drogi Mazowieckiej. - Teren w tych okolicach póki co nie jest do końca wykorzystany, ale Pomorska Strefa Ekonomiczna ma tutaj plany budowy hal magazynowych w których będą kolejne miejsca pracy - wyjaśnia Maciej Glamowski. - Takie inwestycje dopuszcza na tych terenach plan zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto planowana jest też modernizacja fragmentu torowiska na odcinku od mostu przy ul. Chełmińskiej do Marcinkowskiego.

Podpisana została już umowa z wykonawcą na dokumentację tego przedsięwzięcia na kwotę 3 mln zł. Całość powinna być gotowa w ciągu 15 miesięcy. Inwestycja została podzielona na trzy etapy. Władze miasta także starają się o pozyskanie środków na zakup trzech tramwajów, a także został złożony wniosek do Funduszu Ochrony Środowiska na zakup pięciu przegubowych, elektrycznych autobusów.

Od 1 marca więcej kursów linii autobusowych nr 3, 19 i 22

Podczas spotkania padło wiele pytań i opinii związanych z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej. Jakub Kopkowski w imieniu mieszkańców osiedla Owczarki dopytywał o możliwość zwiększenia częstotliwości kursowania linii nr 3 zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci i młodzież dojeżdżającą do szkół. Także Jakub Kopkowski prosił o to, by ułatwić bezpośrednie połączenie osiedla Tarpno ze Strzemięcinem, Rządzem i Mniszkiem. - Obecnie większość zakłada przesiadki, a osobom starszym ciężko - wyjaśnia grudziądzanin.

- Od 1 marca wprowadzamy dodatkowe kursy na linii nr 3 które w godzinach szczytu uzupełnią braki, które do tej pory występowały, a jeśli chodzi o linię 19 i 22 to także usprawnimy kursy na trasie Poniatowskiego - Mniszek - zapewnia Anna Majchrzak - Poniewierka, dyrektor wydziału komunikacji miejskiej. Sławomir Skowroński z Czasu dla Grudziądza dopytywał m.in. o możliwość uruchomienia "zielonej fali" by czas przejazdu tramwajów był krótszy. Odpowiadał Paweł Maniszewski, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji: - Projekt modernizacji torowiska zakładał "zieloną falę". Ale uprzywilejowanie tramwaju powodowało to, że pozostali stali w korkach. Więc na początku wyłączono sygnalizację przy ul. Wybickiego co upłynniło trochę ruch. Powrót do "zielonej fali" powinien mieć miejsce gdyż zwiększony ruch autobusów zarówno naszych jak i powiatowych powoduje to, że nasi kierowcy i motorniczowie zwracają uwagę, że długo oczekują na włączanie się do ruchu przed tramwajami.

Pojawić ma się kolejnych osiem biletomatów

Teresa Kleczewska z kolei pytała o możliwość uruchomienia całorocznej linii autobusowej do Rudnika. - To osiedle się rozrasta i dojazd tylko w sezonie letnim nie jest wystarczającym rozwiązaniem - uważa mieszkanka Grudziądza. - Chciałabym jeszcze dopytać gdzie zostaną zlokalizowane nowe biletomaty, bo zapowiadał pan prezydent, że będzie ich osiem.

Prezydent Glamowski przypomniał, że już raz linia "R" do Rudnika kursowała poza sezonem, ale z analiz wychodziło że była nierentowna. Ale... - Jeśli zostanie przebudowany układ drogowy Południowa - Rydygiera to wówczas można będzie rozważyć włączenie Rudnika do którejś z istniejących linii autobusowych, ale zatrzymującą się w Rudniku a docelowo kursującą do szpitala. Nowy układ drogowy powstanie już niedługo - tłumaczy Maciej Glamowski.

Jeśli chodzi o biletomaty, to jak informowała Anna Majchrzak - Poniewierka póki co są wybrane trzy lokalizacje na podstawie zgłoszeń mieszkańców za pośrednictwem mediów społecznościowych. Są to: Chełmińska/Bydgoska

Paderewskiego/Lipowa (okolice szkoły)

w centrum osiedla Rządz ( tutaj dyrektor Anna Majchrzak - Poniewierka zastrzegła, że nie jest to przesądzone gdyż na os. Rządz są już dwa biletomaty)

- Biletomaty jakie zakupimy być może będą zasilane za pomocą ekologicznych źródeł, co da nam elastyczność w ich ustawianiu bo będzie można je przenosić w zależności od potrzeb - dodaje dyrektor Anna Majchrzak - Poniewierka.

Kolejne spotkanie z mieszkańcami 20 lutego. Temat wiodący: sport

Mieszkańcy i pasjonaci komunikacji także dopytywali o to, czy system informacji pasażerskiej w postaci tablic mógłby być zamieszczony na przystankach autobusowych. - Na przystankach tramwajowych sprawdza się świetnie - podkreślano. Prezes MZK wyjaśniał, że system ten był elementem składowym projektu modernizacji torowiska. - Szukamy zewnętrznych źródeł, projektu który finansowałby bądź współfinansował taki system na przystankach autobusowych - dodaje Paweł Maniszewski. Kolejne spotkania tematyczne z prezydentem Grudziądza zaplanowano w Marinie: 20 lutego - sport

5 marca - kultura

19 marca - zieleń miejska

2 kwietnia - edukacja

Początek każdego o godz. 18. Wstęp wolny.

