Remont ul. Stodólnej we Włocławku. Tyle czasu będą trwały prace [zdjęcia]

Remont ul. Stodólnej we Włocławku

We Włocławku trwa remont ul. Stodólnej. Z tego względu w poniedziałek 3 lipca 2023 roku ulicę zamknieto dla ruchu na odcinku od ul Żytniej do ul. Celulozowej. Wykonawcą prac jest Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Nowej Wsi, które zadania wyceniło na 638 572,09 zł brutto. Ulica ma być zamknięta do 20 lipca 2023 roku.