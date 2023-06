Nowy dworzec PKP we Włocławku został częściowo otwarty. Działają już kasy [zdjęcia]

Budowa nowego dworca PKP we Włocławku jest już na finiszu. 27 czerwca 2023 roku podróżnym udostępniono część budynku.

We wtorek 27 czerwca 2023 roku dla podróżnych otwarta została część nowego budynku dworca PKP we Włocławku. Obsługa pasażerów została przeniesiona z dworca tymczasowego do nowego obiektu, gdzie działają już kasy. Trwają jeszcze ostatnie prace zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Udostępnienie całego budynku możliwe będzie po przeprowadzeniu odbiorów technicznych. Termin zaplanowano na lato 2023 roku.

Budowa nowego dworca PKP we Włocławku jest już na finiszu. We wtorek 27 czerwca 2023 nastąpiła zmiana w organizacji ruchu na dworcu – obsługę podróżnych przeniesiono z dworca tymczasowego do nowego gmachu. Wkrótce dworzec tymczasowy zostanie zlikwidowany, a przestrzeń wokół dworca kolejowego zostanie zagospodarowana.

W tych godzinach otwarty jest nowy budynek dworca PKP we Włocławku i kasy biletowe

Do końca czerwca 2023 roku nowy budynek dworca we Włocławku oraz zlokalizowane w holu kasy będą czynne w godzinach 7:20-20:30, natomiast od 1 lipca 2023 w godzinach 6:15-20:10. W pozostałych godzinach dojście do ulicy Okrzei (w kierunku miasta) dostępne będzie jedynie od strony poczty. Od rana we wtorek 27 czerwca 2023 w nowym budynku dworca otwarte były dwie kasy, w których pasażerowie mogli kupić bilety.

- Pomimo tego, że dworzec nie jest jeszcze uruchomiony w całości, bo kręcą się tam jeszcze robotnicy, to z punktu widzenia pasażera, udostępnienie przynajmniej części budynku, jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Podróżny wchodzi bowiem do obszernego pomieszczenia, które jest nowym, czystym i estetycznym miejscem. Wygodniej kupuje się tam bilety, niż na dworcu tymczasowym, który funkcjonował w czasie remontu. W czasie czekania na pociąg jest też możliwość schronienia się np. w przypadku deszczu – mówi pan Michał, który wybierał się pociągiem do Bydgoszczy.

Taki jest planowany termin udostępnienia podróżnym całego dworca

Zgonie z pierwotnymi założeniami, dworzec we Włocławku miał być gotowy na koniec 2022 roku. Prace opóźniły się jednak o kilka miesięcy i PKP zapowiadało, że dworzec ma być gotowy na koniec czerwca 2023 roku. 27 czerwca 2023 roku podróżnym udostępniono część budynku.

Agnieszka Jurewicz z Wydziału Współpracy z Mediami, Biuro Komercjalizacji, Komunikacji i Promocji PKP S.A. przekazała, że udostępnienie nowego obiektu w pełni będzie możliwe po pomyślnym przeprowadzeniu odbiorów technicznych koniecznych do zakończenia inwestycji, które rozpoczną się niebawem. Planowany termin udostępnienia dworca podróżnym, to lato 2023 roku.

Co obecnie dzieje się na budowie nowego dworca PKP we Włocławku?

Aktualnie we Włocławku prowadzone są ostatnie prace na zewnątrz oraz wewnątrz nowego budynku dworca kolejowego.

„W otoczeniu obiektu realizowane są prace brukarskie oraz prace związane z wykonaniem nasadzeń i montażem obiektów małej architektury. W najbliższych dniach zdemontowany zostanie także dworzec tymczasowy, w którym w czasie realizacji inwestycji odbywała się obsługa podróżnych, co umożliwi wykonawcy zakończenie prac związanych z zagospodarowaniem przestrzeni wokół dworca” – informuje Agnieszka Jurewicz z Wydziału Współpracy z Mediami, Biuro Komercjalizacji, Komunikacji i Promocji PKP S.A.

Tyle kosztowała budowa nowego dworca PKP we Włocławku

Przypomnijmy, że inwestycja związana z rozbiórką i budową nowego dworca we Włocławku rozpoczęła się w maju 2021 roku. Inwestorem są Polskie Koleje Państwowe S.A., a prace budowlane wykonuje firma Budimex S.A., która wygrała przetarg. Swoje prace wyceniła na 25 mln 679 562,39 zł.

Koszt budowy dworca miał wynieść ok. 25,7 mln zł brutto. Inwestycja dofinansowana jest ze środków budżetu państwa. jednak - jak poinformował portal nakolei.pl - budowa będzie o 8 mln zł droższa. Koszt budowy wyniesie blisko 34 mln zł.

Z informacji zamieszczonych na wspomnianym portalu wynika, że 15 czerwca 2022 roku Budimex złożył wniosek o waloryzację wynagrodzenia za zamówienie. Uzasadniał go bardzo dużym wzrostem kosztów produkcji montażowo-budowlanej, do którego doszło w trakcie realizacji inwestycji.

Tak wygląda nowy dworzec PKP we Włocławku

Dworzec kolejowy we Włocławku to obiekt trzykondygnacyjny, wykończony miedzianą blachą oksydowaną w ceglasto-brązowym kolorze. „W budynku znajduje się m.in. wydzielona strefa dla podróżnych z dwiema poczekalniami, toaletami i pomieszczeniem dla opiekuna z dzieckiem oraz pomieszczenia przeznaczone na kasy biletowe – w części południowej dla przewoźników kolejowych, a w części północnej dla operatorów komunikacji miejskiej oraz regionalnych połączeń autobusowych” – dodaje Agnieszka Jurewicz.

Co istotne, obiekt jest w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – przy głównych wejściach do budynku powstały pochylnie, a komunikację wewnątrz obiektu ułatwią dwie windy, prowadzące z poziomu -1 na parter w części południowej oraz z parteru na piętro w części północnej.

Zagospodarowano także teren przed budynkiem - znalazła się m.in. wiata rowerowa z 48 stanowiskami na jednoślady oraz 21 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, z czego dwa miejsca przeznaczone są dla osób z niepełnosprawnościami.

