Reprezentant Czech Tomas Kyzlink dołączy do Anwilu Włocławek. Będą derby w Pucharze Polski! Joachim Przybył

Tomas Kyzlink fiba.com

30-letni rzucający Tomas Kyzlink nowym koszykarzem Anwilu Włocławek. Czech ostatnio grał we włoskim zespole Happy Casa Brindisi. To już koniec zmian we włocławskim zespole. Pierwszy cel? Puchar Polski w lutym. Wiemy już, że w ćwierćfinale turnieju w Sosnowcu Anwil zmierzy się z Arrivą Polski Cukier Toruń.